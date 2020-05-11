Экс-депутат Ростовской области найдена мертвой

В Ростове найдена мертвой экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области Наталья Кравченко, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Тело 60-летней Кравченко было обнаружено у нее дома.
В 2017 году экс-депутата приговорили к 3 годам колонии за контрабанду алмазов. Кравченко намеревалась незаконно вывезти из Дубая в Россию 17 алмазов общей стоимостью более 134 тысяч долларов. В июле 2019 года Наталья Кравченко вышла по УДО.
Характер и причины смерти бывшего депутата не называются.
Издание «Панорама» пишет, что после выхода из колонии Наталья Кравченко рассказывала в соцсетях о коррупции в высших кругах власти Ростовской области.
Блогер Сергей Резник в своем телеграм-канале опубликовал переписку с Кравченко и аудиофайлы, в которых Кравченко заявляет об угрозах и слежке.