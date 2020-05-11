Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-депутата Ростовской области нашли мертвой 

Вероника Полынина и ещё 3 32 минуты назад
Экс-депутат Ростовской области найдена мертвой
Фото: Наталья Кравченко/vk.com
В Ростове найдена мертвой экс-депутат Законодательного собрания Ростовской области Наталья Кравченко, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Тело 60-летней Кравченко было обнаружено у нее дома.
В 2017 году экс-депутата приговорили к 3 годам колонии за контрабанду алмазов. Кравченко намеревалась незаконно вывезти из Дубая в Россию 17 алмазов общей стоимостью более 134 тысяч долларов. В июле 2019 года Наталья Кравченко вышла по УДО.
Характер и причины смерти бывшего депутата не называются.
Издание «Панорама» пишет, что после выхода из колонии Наталья Кравченко рассказывала в соцсетях о коррупции в высших кругах власти Ростовской области.
Блогер Сергей Резник в своем телеграм-канале опубликовал переписку с Кравченко и аудиофайлы, в которых Кравченко заявляет об угрозах и слежке.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Происшествия , Криминал , Новости регионов , Наталья Кравченко , Сергей Резник , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимати предложил штурмовать Белый дом. В соцсетях
Тимати предложил штурмовать Белый дом. В соцсетях
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Путин рассказал, как Россию хотели расколоть в начале 2000-х
Путин рассказал, как Россию хотели расколоть в начале 2000-х
Солнцев показал свой противогаз для походов в магазин
Солнцев показал свой противогаз для походов в магазин
Россиян ждет «обвал холода» и «фантастическая» жара
Россиян ждет «обвал холода» и «фантастическая» жара
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение