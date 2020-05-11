Экс-депутат Ростовской области найдена мертвой

Тело 60-летней Кравченко было обнаружено у нее дома.

В 2017 году экс-депутата приговорили к 3 годам колонии за контрабанду алмазов. Кравченко намеревалась незаконно вывезти из Дубая в Россию 17 алмазов общей стоимостью более 134 тысяч долларов. В июле 2019 года Наталья Кравченко вышла по УДО.

Характер и причины смерти бывшего депутата не называются.

Издание «Панорама» пишет , что после выхода из колонии Наталья Кравченко рассказывала в соцсетях о коррупции в высших кругах власти Ростовской области.