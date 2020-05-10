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В Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад 

ТАСС 1 час назад
В СК раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад
Фото: РИА Новости
Убийство женщины, совершенное 11 лет назад, раскрыли в городе Приозерск Ленинградской области, задержан уроженец Йошкар-Олы. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Приозерск расследовалось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения в поселке Громово женщины 1983 года рождения. Преступление длительное время оставалось нераскрытым в связи с неустановлением лица, причастного к совершению преступления. Был установлен подозреваемый 1979 года рождения, уроженец Йошкар-Олы", — сказано в сообщении пресс-службы.
По данным СК, в сентябре 2009 года подозреваемый, находясь в квартире со своей сожительницей, нанес ей множественные удары, от которых пострадавшая умерла на месте. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина спрятал тело в подпольном помещении квартиры и скрылся с места совершения преступления. В настоящее время ему предъявлено обвинение, в ходе допроса вину в совершении преступления он признал. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу.
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Происшествия , Криминал , СКР , Йошкар-Ола , Ленинградская область , Приозерск
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