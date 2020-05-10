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СК раскрыл подробности убийства в Москве 

Майк Габриелян и ещё 1 4 минуты назад
Появились подробности убийства в Москве
Фото: РИА Новости
Следователи рассказали подробности происшествия в Москве на Митинской улице, где в подъезде жилой многоэтажки сегодня расстреляли мать и сына.
«На лестничной площадке между двумя знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму и себе в область шеи. От полученных ранений потерпевший 1996 года рождения скончался на месте, его маме оказывается медицинская помощь», — сообщает столичное управление СКР.
Отмечается, что стрелявший выжил, но попал в реанимацию в тяжёлом состоянии».
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели.
Ранее «Рамблер» сообщал, что подозреваемый, возможно, использовал травматический пистолет, переделанный в боевой.
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Происшествия , Криминал , СКР , Москва
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