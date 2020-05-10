Появились подробности убийства в Москве

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Следователи рассказали подробности происшествия в Москве на Митинской улице, где в подъезде жилой многоэтажки сегодня расстреляли мать и сына.

«На лестничной площадке между двумя знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого один из молодых мужчин выстрелил в знакомого, его маму и себе в область шеи. От полученных ранений потерпевший 1996 года рождения скончался на месте, его маме оказывается медицинская помощь», — сообщает столичное управление СКР.

Отмечается, что стрелявший выжил, но попал в реанимацию в тяжёлом состоянии».

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются свидетели.

Ранее «Рамблер» сообщал, что подозреваемый, возможно, использовал травматический пистолет, переделанный в боевой.