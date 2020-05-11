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Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Организаторов массовой «вечеринки» доставили в полицию
Фото: РИА Новости
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.
"В настоящее время полицейские установили и доставили в отдел полиции организаторов массового скопления людей — местных жителей 1999 и 2000 года рождения, а также участников мероприятия. По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности", — сказала Петрова.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Самоизоляция , Татьяна Петрова , МВД , РИА Новости , Московская область , Солнечногорск
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