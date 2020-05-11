Организаторов массовой «вечеринки» доставили в полицию

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Татьяна Петрова. Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД

Ранее полиция Московской области организовала проверку обстоятельств массового скопления людей у торгового центра в Солнечногорске в воскресенье.

"В настоящее время полицейские установили и доставили в отдел полиции организаторов массового скопления людей — местных жителей 1999 и 2000 года рождения, а также участников мероприятия. По результатам проводимой проверки правонарушители будут привлечены к административной ответственности", — сказала Петрова.

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