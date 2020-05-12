СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге 

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге , в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как отметили в ведомстве, число погибших и пострадавших уточняется. На место происшествия выехало руководство ведомства.

Ранее сообщалось, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования.