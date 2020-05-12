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СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
СК возбудил дело после пожара в больнице в Петербурге
Фото: МЧС РФ
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Как отметили в ведомстве, число погибших и пострадавших уточняется. На место происшествия выехало руководство ведомства.
Ранее сообщалось, что возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Убийство , Санкт-Петербург
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