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В МВД заявили о сокращении в России числа преступлений в семье 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
В МВД заявили о сокращении числа преступлений в семье
Фото: РИА Новости
В России по итогам первого квартала 2020 года зафиксировано сокращение числа преступлений в семье на 13%, при этом такие противоправные действия занимают 1,4% от остальных правонарушений, сообщили в пресс-службе МВД.
«Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершённых в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», — приводит ТАСС ответ ведомства на соответствующий запрос.
В то же время в МВД сообщили, что отказались от идеи ввести административный арест вместо штрафа для лиц, проходящих по статье КоАП России «Побои», в том числе за домашнее насилие.
«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснили в министерстве.
Ранее психолог центра психологической помощи и проекта «Насилию. Нет» Надежда Фадеева в беседе с Inforeactor прокомментировала сообщения об увеличении числа случаев домашнего насилия в период самоизоляции.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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