Пираты напали на два судна с россиянами

По неподтвержденной информации, пираты приблизились к судну на катере и смогли проникнуть на палубу, где напали на экипаж.

В Гвинейском заливе пираты атаковали два корабля с россиянами на борту. Об этом сообщает портал Dryad Global, журналисты которого специализируются на тематике морской безопасности.

По предварительной информации, пираты приблизились на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG и напали на команду. Два члена экипажа, россиянин и украинец, могли быть похищены, сообщает портал.

Второй жертвой морских разбойников стало исследовательское судно DJIBLOHO, с борта которого, по неподтвержденной информации, также были похищены два члена экипажа, предположительно, оба — россияне.

Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, нападения на мирные корабли и их экипажи продолжаются. Так, 19 апреля пираты смогли попасть на борт судна, стоявшего на якорной стоянке. Часть экипажа успела укрыться от вооруженных налетчиков в специально оборудованном помещении, а часть оказалась в плену.

Днем позже экипаж подал сигнал SOS и власти Нигерии направили к нему катер береговой охраны. В числе похищенных могут находится трое россиян, отметили в российском посольстве в Бенине.