Пираты атаковали корабли с россиянами 

Пираты в один день атаковали научно-исследовательское судно Djibloho и грузовой корабль Rio Mitong, сообщает, ссылаясь на анонимные источники, издание Dryad Global . В результате предположительно были похищены трое россиян и один украинец.

Оба инцидента произошли в Гвинейском заливе. Djibloho, находившийся на рейде порта Луба, после нападения злоумышленников не досчитался двух членов экипажа — оба россияне. Rio Mitong пираты атаковали в двух морских милях от порта Малабо. В итоге были похищены предположительно один гражданин РФ и один украинец. В обоих случаях нападавшие подходили к судам на скоростной лодке и поднимались на борт.

По данным издания, в последние 48 часов пираты заметно активизировались в указанном регионе. Журналисты отмечают, что если информация о похищенных подтвердится, то количество жертв морских пиратов в Гвинейском заливе за последнее время составит уже 52 человека.

В августе прошлого года, как сообщал «Рамблер», неизвестные атаковали грузовое судно «Мармалайта» недалеко от камерунского порта Дуала. В результате нападения восемь членов экипажа были захвачены. Трое из них — россияне. Спустя месяц заложники были освобождены.