Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пираты атаковали корабли с россиянами 

Павел Тиунов 36 минут назад
Пираты атаковали корабли с россиянами
Фото: Reuters
Пираты в один день атаковали научно-исследовательское судно Djibloho и грузовой корабль Rio Mitong, сообщает, ссылаясь на анонимные источники, издание Dryad Global. В результате предположительно были похищены трое россиян и один украинец.
Оба инцидента произошли в Гвинейском заливе. Djibloho, находившийся на рейде порта Луба, после нападения злоумышленников не досчитался двух членов экипажа — оба россияне. Rio Mitong пираты атаковали в двух морских милях от порта Малабо. В итоге были похищены предположительно один гражданин РФ и один украинец. В обоих случаях нападавшие подходили к судам на скоростной лодке и поднимались на борт.
По данным издания, в последние 48 часов пираты заметно активизировались в указанном регионе. Журналисты отмечают, что если информация о похищенных подтвердится, то количество жертв морских пиратов в Гвинейском заливе за последнее время составит уже 52 человека.
В августе прошлого года, как сообщал «Рамблер», неизвестные атаковали грузовое судно «Мармалайта» недалеко от камерунского порта Дуала. В результате нападения восемь членов экипажа были захвачены. Трое из них — россияне. Спустя месяц заложники были освобождены.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Комментарии 74
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минздраве рассказали о смертях беременных с коронавирусом
В Минздраве рассказали о смертях беременных с коронавирусом
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Переболевшим COVID-19 навсегда закроют дорогу в армию
Переболевшим COVID-19 навсегда закроют дорогу в армию
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Назван организатор убийства российского миллиардера
Назван организатор убийства российского миллиардера
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение