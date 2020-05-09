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Здание больницы в Коммунарке «заминировали» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 35 минут назад
Коммунарку «заминировали»
Фото: РИА Новости
Полиция начала проверку Городской клинической больницы в Коммунарке в новой Москве после анонимного сообщения о «минировании», сообщил представитель экстренных служб города.
«На электронную почту ГКБ № 40 в поселке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва», — сказал собеседник РИА «Новости».
Сотрудники оперативных служб начали проверку учреждения, эвакуация персонала и пациентов пока не проводится.
Ранее 9 мая неизвестные сообщили о «минировании» двух вылетевших из Домодедово самолетов.
Напомним, подобные сообщения начали появляться в марте. Так, например, 21 марта угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов. Всего за это время были «заминированы» около 200 рейсов.
Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.
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