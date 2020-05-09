На таксиста напали за отказ везти без пропуска 

Москве пассажир-дебошир пытался задушить таксиста, отказавшегося везти его без электронного пропуска. Об инциденте сообщает «Life».

Таксист по имении Расим приехал по заказу на Люблинскую улицу. Однако у клиента не оказалось цифрового пропуска. Водитель отказался от поездки и попросил его выйти из машины.

Несостоявшийся пассажир в ответ начал громко материться. Таксист нажал кнопку SOS в телефоне. Дебошир увидел это, отобрал телефон и попытался задушить Расима.

Шофёр в итоге смог отбиться от хулигана, но тот сбежал, забрав его сотовый телефон (18 тысяч рублей) и разбив зеркало заднего вида в салоне. Таксист обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Это не первое происшествие такого рода. В апреле водитель столичного таксомотора отказался везти девушку, потому что не смог считать QR-код на её пропуске. Конфликт закончился потасовкой.