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На таксиста напали за отказ везти без пропуска 

Майк Габриелян 1 час назад
На таксиста напали за отказ везти без пропуска
Фото: РИА Новости
В Москве пассажир-дебошир пытался задушить таксиста, отказавшегося везти его без электронного пропуска. Об инциденте сообщает «Life».
Таксист по имении Расим приехал по заказу на Люблинскую улицу. Однако у клиента не оказалось цифрового пропуска. Водитель отказался от поездки и попросил его выйти из машины.
Несостоявшийся пассажир в ответ начал громко материться. Таксист нажал кнопку SOS в телефоне. Дебошир увидел это, отобрал телефон и попытался задушить Расима.
Шофёр в итоге смог отбиться от хулигана, но тот сбежал, забрав его сотовый телефон (18 тысяч рублей) и разбив зеркало заднего вида в салоне. Таксист обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.
Это не первое происшествие такого рода. В апреле водитель столичного таксомотора отказался везти девушку, потому что не смог считать QR-код на её пропуске. Конфликт закончился потасовкой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что профсоюз московских таксистов попросил освободить их от проверки пропусков у клиентов.
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Происшествия , Москва
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