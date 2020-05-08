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Убийце воров в законе Астика и Хасика прострелили ноги при задержании 

Lenta.ru 16 минут назад
Убийце воров в законе прострелили ноги при задержании
Фото: РИА Новости
В Абхазии задержали предполагаемого убийцу воров в законе Астамура Шамбы, известного в криминальных кругах, как Астик и Алхаса Авидзбы (Хасик). Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство «Прайм Крайм».
По его данным, задержание проходило в селе Арасадзых. Подозреваемый не пожелал сдаваться и оказал сопротивление. В результате сотрудники правоохранительных органов прострелили ему обе ноги.
Воры в законе Астамур Шамба и Алхас Авидзба были расстреляны 22 ноября из автомата возле ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума. В результате нападения пострадала официантка ресторана, которая попала в больницу.
14 апреля сообщалось, что негласный лидер воровского мира Абхазии, 53-летний вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, призвал арестантов в СИЗО казнить двоих воров в законе — Тенгиза Лакербая (Тенгуляш Сухумский) и Вахтанга Пачулию (Наник) за причастность к убийству Шамбы и Авидзбы.
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Происшествия , МВД , ФСИН , Абхазия
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