Убийце воров в законе прострелили ноги при задержании

Абхазии задержали предполагаемого убийцу воров в законе Астамура Шамбы, известного в криминальных кругах, как Астик и Алхаса Авидзбы (Хасик). Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство «Прайм Крайм».

По его данным, задержание проходило в селе Арасадзых. Подозреваемый не пожелал сдаваться и оказал сопротивление. В результате сотрудники правоохранительных органов прострелили ему обе ноги.

Воры в законе Астамур Шамба и Алхас Авидзба были расстреляны 22 ноября из автомата возле ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума. В результате нападения пострадала официантка ресторана, которая попала в больницу.