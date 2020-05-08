Россиянке устроили групповое изнасилование в туалете

Татарстане завершено расследование группового изнасилования 24-летней жительницы Набережных Челнов в одном из ночных клубов города.

«В первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 5 жителей города Набережных Челнов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ.

Следствие установило, что 3 марта 2019 года пятеро мужчин в возрасте от 18 до 26 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по очереди изнасиловали девушку в туалетной кабинке клуба. Позже пострадавшая смогла запереться в кабинке и позвонила в экстренные службы.

Местные СМИ сообщали, что по подозрению в совершении преступления были задержаны двое работников заведения, тренер детской спортивной школы и двое рабочих.

Все обвиняемые находятся под арестом. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.