Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы 

Пациентка с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы имени Дегтярева в Москве , сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

59-летняя женщина скрылась из стационара 7 мая. Сотрудники больницы обратились в полицию.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, число жертв эпидемии превысило 270 тысяч человек. За последние сутки прирост случаев коронавируса в России составил 10 699, 2805 человек были выписаны. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека (2476 выписаны), за день до этого — 10 559 (1462 выписаны), еще днем ранее — 10 102 (1770 выписаны).