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Дети бизнесмена Босова заподозрили конкурентов в причастности к смерти отца 

News.ru 3 часа назад
Миллиардер Дмитрий Босов, тело которого 6 мая обнаружили в особняке на Рублёвке, перед смертью звонил своим четверым детям. Теперь они подозревают конкурентов в причастности к смерти отца и настаивают на возбуждении уголовного дела.
Источник, близкий к семье погибшего, рассказал об этом «МК». Сыновья Босова — 30-летний Артём и 24-летний Антон — считают, что в смерти миллиардера было много странного. При этом подробностями они не делятся даже с матерью и ожидают разговора со следователем.
Собеседник издания отметил, что если бы у следствия были хоть какие-то намёки на причастность третьих лиц к смерти Босова, было бы заведено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Однако пока в материалах проверок по инциденту «всё пусто».
Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes. Как писал NEWS.ru, рядом с его телом нашли пистолет Glock. Следов присутствия третьих лиц рядом с бизнесменом в последние минуты его жизни не обнаружено.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Босов , Forbes
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