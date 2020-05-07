Миллиардер Дмитрий Босов , тело которого 6 мая обнаружили в особняке на Рублёвке, перед смертью звонил своим четверым детям. Теперь они подозревают конкурентов в причастности к смерти отца и настаивают на возбуждении уголовного дела.

Источник, близкий к семье погибшего, рассказал об этом «МК». Сыновья Босова — 30-летний Артём и 24-летний Антон — считают, что в смерти миллиардера было много странного. При этом подробностями они не делятся даже с матерью и ожидают разговора со следователем.

Собеседник издания отметил, что если бы у следствия были хоть какие-то намёки на причастность третьих лиц к смерти Босова, было бы заведено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Однако пока в материалах проверок по инциденту «всё пусто».

Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes. Как писал NEWS.ru, рядом с его телом нашли пистолет Glock. Следов присутствия третьих лиц рядом с бизнесменом в последние минуты его жизни не обнаружено.