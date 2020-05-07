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Вице-адмирал умер на улице в Москве 

Lenta.ru и ещё 4 7 часов назад
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Фото: morsouyz.by
Российский вице-адмирал Николай Бирилло, участвовавший в холодной войне, найден мертвым возле магазина в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Уточняется, что прохожие увидели тело Бирилло на улице Дубравная. Позже выяснилось, что пенсионер вышел из магазина, после чего у него прихватило сердце. Он сделал пару шагов и упал возле двери супермаркета.
Источник газеты в правоохранительных органах сообщил, что, предварительно, смерть Бирилло наступила в результате острой сердечной недостаточности.
«Комсомольская правда» пишет, что Николай Бирилло служил заместителем командира эскадры в восьмой эскадре кораблей Военно-морского флота СССР с 1983 по 1988 годы. Во время ирано-иракской войны (1980-1989) и американской операции Буря в пустыне корабли эскадры обеспечивали безопасность советских танкеров и сухогрузов, ходивших по Оманскому и Персидскому заливам. Бирилло награжден многочисленными медалями и Орденом Красной звезды.
Холодная война (1946 — конец 1980-х) — геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние между двумя блоками государств, центром одного из который был СССР, а другого — США.
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Происшествия , МВД , Комсомольская правда , Москва
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