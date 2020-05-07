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Москвич бросил гражданскую жену из-за коронавируса 

Алиса Селезнёва 9 часов назад
Москвич бросил гражданскую жену из-за коронавируса
Фото: Вконтакте
Переехавший из Узбекистана в Москву Ойбек Гафуров сбежал от своей гражданской жены Екатерины Егоровой после того, как она была госпитализирована с пневмонией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Гафуров не отвечал на звонки и сообщения. А после возвращения из больницы Екатерина Егорова обнаружила, что его нет дома, и обратилась в правоохранительные органы.
Изучив записи с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что Гафуров ушел сам. Также оказалось, что он был судим в 2013 году за кражу, отмечает Mash.
Как писал «Рамблер», за все время в Москве выявили 92 676 пациентов с коронавирусом, 9227 из них выздоровели, 905 скончались.
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Происшествия , Екатерина Егорова , МВД , Москва , Узбекистан
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