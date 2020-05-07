Москвич бросил гражданскую жену из-за коронавируса 

По данным канала, Гафуров не отвечал на звонки и сообщения. А после возвращения из больницы Екатерина Егорова обнаружила, что его нет дома, и обратилась в правоохранительные органы

Изучив записи с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что Гафуров ушел сам. Также оказалось, что он был судим в 2013 году за кражу, отмечает Mash.

Как писал «Рамблер», за все время в Москве выявили 92 676 пациентов с коронавирусом, 9227 из них выздоровели, 905 скончались.