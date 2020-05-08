Миллиардер Дмитрий Босов , которого ранее нашли мертвым в своем доме в подмосковном Одинцово , должен был стать свидетелем по делу против бизнесмена Анатолия Быкова . Об этом пишет газета "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник.

В четверг Быкова задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова , которые входили в преступную группу бизнесмена. По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.

Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах. Как считает источник, тот факт, что Босову предстояло быть свидетелем по делу Быкова, мог "вывести его из душевного равновесия". Предварительно, миллиардер покончил с собой.

Быков возглавлял в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой. Его задержали в октябре 2000 года, и он находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.