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СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Миллиардер Дмитрий Босов, которого ранее нашли мертвым в своем доме в подмосковном Одинцово, должен был стать свидетелем по делу против бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом пишет газета "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник.
В четверг Быкова задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в преступную группу бизнесмена. По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах. Как считает источник, тот факт, что Босову предстояло быть свидетелем по делу Быкова, мог "вывести его из душевного равновесия". Предварительно, миллиардер покончил с собой.
Быков возглавлял в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой. Его задержали в октябре 2000 года, и он находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Босов , Александр Наумов , Анатолий Быков , Московский комсомолец , Красноярск , Одинцово
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