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СК показал кадры задержания красноярского бизнесмена Анатолия Быкова 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Бизнесмен Анатолий Быков задержан в Красноярске за организацию двойного убийства. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.
По версии следствия, в 1994 году Быков возглавлял преступную группировку, в которую входили Кирилл Войтенко и Александр Наумов. У последнего произошел конфликт с Быковым. Сообщается, что участники не поделили деньги.
«Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить», — отметили в СК.
Следователи считают, что организацию преступления Быков поручил знакомому Владимиру Татаренкову. Тот привлек к исполнению участников своей преступной группы.
«Некоторое время исполнители следили за «жертвами», и 24 июля 1994 года в тот момент, когда они на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета», — заявили следователи.
Исполнитель убийства Сергей Бакуров ранее был задержан и привлечен к уголовной ответственности в виде пожизненного лишения свободы. Владимир Чучков находится в розыске. Организатор Владимир Татаренков приговорен к 13 годам тюрьмы.
Анатолий Быков был избран на пост депутата Законодательного собрания Красноярского края в 1997 году. Ранее он уже был судим за подготовку покушения на криминального авторитета Вилора Струганова.
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Происшествия , Видео , Владимир Татаренков , Александр Наумов , Анатолий Быков , Красноярск
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