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На границе Швеции задержали вооруженных «охотников на зомби» 

Газета.Ru и ещё 1 21 час назад
На границе Швеции задержали «охотников на зомби»
Фото: Eloy Alonso/Reuters
Таможенники Швеции остановили на границе немецкую пару, пытающуюся въехать в страну с внушительным запасом оружия и наклейкой на внедорожнике "Охотники на зомби", пишет LAD Bible.
Также они нашли на их автомобиле другую наклейку: "Все зараженные люди будут застрелены". После проверки салона и багажника, работники таможни обнаружили огнестрельное оружие: винтовки, пистолеты, арбалеты, баллоны со слезоточивым газом, ударные устройства и рогатку.
Двух жителей Германии арестовали за попытку ввоза оружия, для которого требуется разрешение. Пара утверждает, что огнестрельное оружие и другие предметы были чисто декоративными, и они не собирались использовать их.
"На допросах не было получено никакой информации о том, что они планировали отстреливать зомби", — рассказала прокурор.
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Происшествия , Криминал , Швеция
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