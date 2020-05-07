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Могильщик залез в выкопанную для гроба яму и не смог выбраться 

Lenta.ru 14 часов назад
Могильщик залез в яму для гроба и не смог выбраться
Фото: NBC New York
В американском городе Линдхерст, штат Нью-Джерси, работник кладбища Хилсайд оказался в могиле и не смог выбраться. По данным местной газеты The Record, через 25 минут могильщика спасли.
Инцидент произошел во вторник, 5 мая. Согласно полицейскому отчету, 59-летний работник из деревни Ирвингтон залез в выкопанную для гроба яму больше двух метров глубиной, чтобы сделать замеры к предстоящим похоронам. В этот момент края могилы обрушились, засыпав могильщика землей.
«Персонал кладбища не использовал подпорки, когда выкапывал могилу. Несмотря на это, мужчина решил залезть туда», — рассказал сержант полиции Винсент Отери (Vincent Auteri).
Американец оказался по колено в земле без возможности самостоятельно подняться наверх. На его крики о помощи сбежались коллеги, которые вызвали бригаду спасателей. Когда мужчину вызволили из могилы, он пожаловался на боли в спине и груди.
Пострадавшего доставили в медцентр. Его текущее состояние не уточняется. По делу идет расследование.
Ранее сообщалось, что в австралийском городе Мельбурн могильщик упал в выкопанную для гроба яму и пролежал там два часа. Для спасения могильщика бригада использовала специальную навесную конструкцию и тросы.
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