Сын российского миллиардера отреагировал на его суицид 

Сын российского бизнесмена Дмитрия Босова, совершившего самоубийство, Кирилл прокомментировал произошедшее — попрощался с отцом. Об этом сообщает Пятый канал.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в ночь на среду 52-летний Босов покончил с собой в своем доме в поселке Усово Московской области, возможно, застрелился, возможно, из пистолета Glock 19 Gen 4.
По информации Пятого канала, некоторое время назад сын предпринимателя Кирилл опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлен с отцом на фоне здания Государственного исторического музея в Москве.
«Я всегда буду по тебе скучать», — гласила подпись к снимку.
Некоторое время спустя Босов-младший опубликовал фото с надписью «Без комментариев» на черном фоне, а также просьбой дать ему и его семье конфиденциальность. В настоящее время обе фотографии не доступны для просмотра, однако в описании профиля Кирилла сейчас та же надпись «Без комментариев».
Босов, как сообщал «Рамблер», был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» и президентом группы «Аллтек». Он занимал 86-ю строчку в рейтинге журнала «Форбс» (Forbes) 200 богатейших бизнесменов России 2020 года (состояние — 1,1 миллиарда долларов).