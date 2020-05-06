Сын российского миллиардера отреагировал на его суицид 

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в ночь на среду 52-летний Босов покончил с собой в своем доме в поселке Усово Московской области, возможно, застрелился, возможно, из пистолета Glock 19 Gen 4.

По информации Пятого канала, некоторое время назад сын предпринимателя Кирилл опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлен с отцом на фоне здания Государственного исторического музея в Москве.

«Я всегда буду по тебе скучать», — гласила подпись к снимку.

Некоторое время спустя Босов-младший опубликовал фото с надписью «Без комментариев» на черном фоне, а также просьбой дать ему и его семье конфиденциальность. В настоящее время обе фотографии не доступны для просмотра, однако в описании профиля Кирилла сейчас та же надпись «Без комментариев».