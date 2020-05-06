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Появились подробности суицида российского миллиардера 

Артём Кульша 6 мая 2020
На месте самоубийства российского бизнесмена Дмитрия Босова был найден пистолет Glock 19 Gen 4. Об этом сообщает «Лента.ру».
Ранее осведомленные источники сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что минувшей ночью Босов покончил с собой в своем доме в поселке Усово Московской области.
Российский миллиардер покончил с собой
В управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области, как сообщает «Лента.ру», рассказали о начале проверки по факту смерти 52-летнего жителя Усова, тело которого было обнаружено его родственниками 6 мая. В СК не назвали имени скончавшегося, но упомянули об обнаружении на месте происшествия пистолета Glock 19 Gen 4.
Босов, как сообщал «Рамблер», был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» и президентом группы «Аллтек», а также инвестором компании Genius Fund Group (GFG), которая работает на рынке легальной марихуаны США. Босов был женат, имел четверых детей и занимал 86-ю строчку в рейтинге журнала «Форбс» (Forbes) 200 богатейших бизнесменов России 2020 года. Издание оценило его состояние в 1,1 миллиарда долларов.
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Происшествия , Видео , Самоубийство , Миллиардеры , Григорий Березкин , Дмитрий Босов , Сибантрацит , СКР , Forbes , РБК
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