На месте самоубийства российского бизнесмена Дмитрия Босова был найден пистолет Glock 19 Gen 4. Об этом сообщает «Лента.ру».
Ранее осведомленные источники сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК, что минувшей ночью Босов покончил с собой в своем доме в поселке Усово Московской области.
В управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области, как сообщает «Лента.ру», рассказали о начале проверки по факту смерти 52-летнего жителя Усова, тело которого было обнаружено его родственниками 6 мая. В СК не назвали имени скончавшегося, но упомянули об обнаружении на месте происшествия пистолета Glock 19 Gen 4.
Босов, как сообщал «Рамблер», был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» и президентом группы «Аллтек», а также инвестором компании Genius Fund Group (GFG), которая работает на рынке легальной марихуаны США. Босов был женат, имел четверых детей и занимал 86-ю строчку в рейтинге журнала «Форбс» (Forbes) 200 богатейших бизнесменов России 2020 года. Издание оценило его состояние в 1,1 миллиарда долларов.