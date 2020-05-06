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Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый 

Артём Кульша 6 мая 2020
Ученый Бинг Лю, находившийся на пороге очень важных открытий относительно коронавирусной инфекции COVID-19, был убит в США. Об этом сообщает телеканал NBC.
37-летний Лю, как сообщал «Рамблер», был сотрудником Школы медицины Питтсбургского университета. В субботу он был найден мертвым в доме в населенном пункте Росс Тауншип, штат Пенсильвания. Исследователь скончался в результате огнестрельных ранений в голову и шею.
Некоторое время спустя в автомобиле, припаркованном примерно в километре от места смерти Лю, был найден мертвым 46-летний мужчина по имени Хао Гу. Согласно предварительной версии следствия, погибшие знали друг друга, Гу застрелил Лю, после чего покончил с собой.
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«Бинг был на пороге очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, которые лежат в основе коронавирусной инфекции COVID-19, и клеточной основы осложнений, которые вызывает коронавирус SARS-CoV-2», — сообщили в Школе медицины Питтсбургского университета, заверив, что приложат все усилия ради завершения исследований ученого.
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Происшествия , Видео , COVID-19 , США
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