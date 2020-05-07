В деле о самоубийстве Босова новые подробности

Дмитрий Босов получил в дар австрийский пистолет Glock 19 в 2015 году. Журналисты, ссылаясь на слова источника, отмечают, что оружие было выдано бизнесмену на основании указа президента Южной Осетии. Тогда пост главы республики занимал Леонид Тибилов. В статье подчеркивается, что пистолет был оформлен на Босова в соответствии с требованиями законодательства.

«Все легально», — цитирует автор слова своего собеседника.

При этом отмечается, что гражданам России официально запрещено владеть короткоствольным огнестрельным оружием «летального действия», за исключением наградного.