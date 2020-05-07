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СМИ выяснили, откуда у покончившего с собой миллиардера был пистолет 

Павел Тиунов и ещё 42 3 часа назад
В деле о самоубийстве Босова новые подробности
Фото: РИА Новости
Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой при помощи пистолета, которым его наградил, будучи президентом Южной Осетии, политик Леонид Тибилов, сообщает РЕН ТВ. За какие заслуги предприниматель получил оружие пока не известно.
Дмитрий Босов получил в дар австрийский пистолет Glock 19 в 2015 году. Журналисты, ссылаясь на слова источника, отмечают, что оружие было выдано бизнесмену на основании указа президента Южной Осетии. Тогда пост главы республики занимал Леонид Тибилов. В статье подчеркивается, что пистолет был оформлен на Босова в соответствии с требованиями законодательства.
«Все легально», — цитирует автор слова своего собеседника.
При этом отмечается, что гражданам России официально запрещено владеть короткоствольным огнестрельным оружием «летального действия», за исключением наградного.
Тело Дмитрия Босова, как сообщал «Рамблер», было найдено 6 мая в поселке Усово в Подмосковье. Предварительная версия — самоубийство. Предприниматель входил в списко 100 самых богатых россиян по версии Forbes. На момент гибели он являлся владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь». СМИ подчеркивают, что незадолго до смерти Босов разорвал деловые отношения со своим ближайшим партнером Алексндром Исаевым, а также был вовлечен в скандалы и суды, связанные с его предприятиями.
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Происшествия , Дмитрий Босов , Леонид Тибилов , Сибантрацит , РЕН ТВ , Forbes , Южная Осетия
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