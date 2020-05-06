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Российский миллиардер покончил с собой 

Артём Кульша и ещё 111 6 мая 2020
Российский миллиардер покончил с собой
Фото: ТАСС
Российский бизнесмен Дмитрий Босов совершил самоубийство. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что Босов покончил с собой прошедшей ночью в своем доме в поселке Усово Московской области. Два человека, знакомых с предпринимателем, подтвердили это РБК. По данным телеграм-канала «База», Босов мог застрелиться.
52-летний Босов, как сообщал «Рамблер», был уроженцем Барнаула, выпускником Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, президентом группы «Аллтек», совладельцем компании «Сибантрацит». Он занимал 86-ю строчку в рейтинге журнала «Форбс» (Forbes) 200 богатейших бизнесменов России 2020 года. Издание оценило его состояние в 1,1 миллиарда долларов. Босов был женат и имел четверых детей.
«Форбс» представил список самых богатых российских предпринимателей 2020-го в апреле. Первое место в нем занял Владимир Потанин — президент холдинга «Интеррос» и компании «Норильский никель». Его состояние журнал оценил в 19,7 миллиарда долларов.
В конце апреля, как сообщал "Форбс", что Босов инвестировал в компанию Genius Fund Group (GFG), которая работает на рынке легальной марихуаны США, а также о том, что бывший генеральный директор GFG Фрэнсис Рачоппи подал к Босову иск, обвинив того в гражданском сговоре и нарушении трудового законодательства и потребовав за это более миллиона долларов.
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Происшествия , Криминал , Самоубийство , Миллиардеры , Григорий Березкин , Дмитрий Босов , Владимир Потанин , Сибантрацит , МГТУ им. Баумана , МВД , Норникель , Forbes , Московская область
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