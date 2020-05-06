Мужчина убил сестру и брата за переслащенный шербет 

Житель Пакистана убил сестру и брата за то, что те положили в его напиток слишком много сахара. Об этом сообщает местный телеканал Samaa.

Жители пакистанского города Пешавар готовились к ифтару, вечернему приему пищи во время Рамадана, и приготовили национальный напиток шербет. Однако одному из членов семьи, Мухаммеду Ишаку (Muhammad Ishaq), он пришелся не по вкусу. Мужчина обвинил сестру Мисмат (Mismat) и брата Хуссейна (Hussain), которые готовили напиток, в том, что они пересластили и тем самым испортили его.

Ссора закончилась, когда разгневанный Ишак открыл стрельбу и ранил сестру и брата, после чего скрылся с места преступления. Мисмат и Хуссейн скончались от полученных ранений в больнице, куда их доставили прибежавшие на шум соседи.

Отец подозреваемого во время беседы с полицейскими назвал произошедшее несчастным случаем. «На это была воля Аллаха», — объяснил он и добавил, что у подозреваемого есть маленькие дети. Однако правоохранители отметили, что родители часто оправдывают преступления своих детей и объявили в розыск Ишака.

Шербет — прохладительный напиток из ягод, фруктов, кофе или орехов, популярный в странах Ближнего Востока.

Ранее сообщалось о жителе Великобритании, который убил мать за то, что ей показалось, что он добавил слишком мало молока в ее чай. Ему грозит 16 лет лишения свободы и лечение в психиатрической больнице.