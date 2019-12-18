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Политика

7 лет молчали и терпели изнасилования 

Александр Котлеткин
47 минут назад
16 декабря сотрудники полиции и Следственного комитета ворвались в дом в деревне Химози в пригороде Петербурга под Гатчиной. В коттедже проживала многодетная верующая семья. Соседка сообщила силовикам, что отец семейства Андрей Бовт насилует свою 13-летнюю дочь.
Как сообщает Lenta.ru, при обыске в доме был обнаружен склад с оружием, боеприпасы, бронежилеты и множество икон. Кроме того, там находились тир в подвале и площадка с канатами и шведской стенкой.
Бовт, который представлялся сотрудником ГРУ, опроверг все обвинения. Он рассказал журналистам, что кто-то хочет его опорочить, чтобы он не смог выполнять «служебные обязанности по борьбе с коррупцией и наркобизнесом»
По информации «Комсомольской правды», Бовт любил наряжаться в одежду Николая II, жену Светлану одевал в царевну, а детей в одежду царских времен. Его супругой была двоюродная сестра, которую родственники 20 лет считали пропавшей. Дети не ходили в школу, воспитывались в спартанских условиях, не посещали больницу. Светлана каждые полтора года рожала ему детей.
Изнасилования начались, когда их дочке было шесть лет. Отец стал водить ребенка на «сеансы массажа». Когда девочка все рассказала матери, Бовт пригрозил семье расстрелом.
Сейчас дети находятся в больнице, а Андрей Бовт арестован на 2 месяца.
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Комментарии 39
Происшествия , Фото , Николай II , ГРУ , СКР , Гатчина , Санкт-Петербург
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