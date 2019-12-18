Полиция ищет похожего на Бориса Джонсона вора велосипедов

Британская полиция объявила охоту на велосипедного вора, который носит пушистую белую шапку, напоминающую знаменитую шевелюру премьер-министра страны Бориса Джонсона . Об этом сообщает Daily Mail

Камера наблюдения в Борнмуте, графство Дорсет, запечатлела преступника в черном пальто и большой шапке «в русском стиле», когда тот подошел к горному велосипеду, сломал замок и уехал.

Полиция Дорсета опубликовала фото преступника и попросила всех, кто обладает какой-либо информацией о нем, связаться с детективами.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Ноттингеме тезка агента 007, полицейский по имени Джеймс Бонд , возглавил расследование дела об угоне суперкара Aston Martin стоимостью 120 тысяч фунтов стерлингов (десять миллионов рублей).

Dorset Police

В полицию обратился житель Ноттингема, получивший сигнал о проникновении от системы безопасности его дома. Позже выяснилось, что у мужчины угнали Aston Martin, Range Rover, а также украли часы и ювелирные изделия. Сержант Джеймс Бонд обратился к пользователям соцсетей с просьбой позвонить в полицию, если у них есть информация о краже со взломом.