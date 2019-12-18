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Происшествия

ЧП на Красной площади: погиб мужчина 

Артём Кульша и ещё 13
2 часа назад
ЧП на Красной площади: погиб мужчина
Фото: ТАСС
20-летний житель Москвы умер от травм, полученных в результате падения на катке на Красной площади. Об этом осведомленный собеседник сообщил агентству городских новостей «Москва».
9 декабря москвич упал во время катания на катке на Красной площади и был доставлен в одну из больниц. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы головы и субдуральную гематому.
«17 декабря он скончался», — рассказал агентству собеседник в оперативных службах, добавив, что в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Бурятии двухлетний ребенок умер от повреждений головы, полученных в результате падения на него телевизора. Мальчик скончался в Курумканской центральной районной больнице. Региональное управление Следственного комитета России инициировало доследственную проверку по данному факту.
По версии следствия, телевизор был кинескопным и тяжелым, а на ребенка он упал, когда тот во время игры со своей матерью случайно задел стол, на котором телевизор стоял.
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Происшествия , Новости Москвы , СКР , МВД , АГН "Москва"
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