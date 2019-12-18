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Пролежавший десять лет в морозилке мужчина защитил жену 

Рамблер 47 минут назад
Пролежавший десять лет в морозилке мужчина защитил жену
Фото: Reuters
В штате Юта (США) обнаружили труп мужчины, пролежавшего в морозильной камере около десяти лет, с запиской, в которой он попросил не винить жену в его смерти. Об этом сообщает Fox News.
Тело мужчины нашли после смерти его вдовы, 75-летней Жанны Сурон-Мазерс. Соседи не видели женщину несколько дней и вызвали полицейских, которые вскрыли дверь в ее квартиру. Они нашли тело женщины и выяснили, что она умерла по естественным причинам.
Когда полицейские осматривали жилье, они обнаружили морозилку с телом ее мужа Пола Мазерса, а также письмо, подписанное Мазерсом и заверенное нотариусом 2 декабря 2008 года. В документе от имени Мазерса утверждалось, что жена не убивала его.
В последний раз Мазерса видели живым 4 февраля 2009 года на приеме в больнице для ветеранов. Нотариуса, заверившую его письмо, допросили в рамках расследования. Она сказала детективу, что не читала записку, а просто поставила печать и подписала ее.
По версии следствия, Жанна Сурон-Мазерс скрыла смерть мужа и спрятала его тело, чтобы получать предназначенные ему выплаты по социальному обеспечению и пособие для ветеранов. По предварительным данным, она получила не менее 177 тысячи долларов (7,3 миллиона рублей) в виде государственных пособий за десятилетний период.
Соседи заявили, что Сурон-Мазерс была «очень хорошим человеком», который «мухи не обидит», однако сыщики не исключают возможность убийства Мазерса.
Как сообщал «Рамблер», ранее в холодильнике 30-летней жительницы Саратовской области нашли тело ее семилетнего сына. Женщина заявила, что хранила труп ребенка, так как у нее не было денег на похороны.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , США
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