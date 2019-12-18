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Раненный Шамсутдиновым солдат начал улыбаться в коме 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 1 час назад
Раненный Шамсутдиновым солдат начал улыбаться в коме
Фото: nsn.fm
Пострадавший во время устроенной рядовым-срочником Рамилем Шамсутдиновым солдат Евгений Графов пока не пришел в себя, но уже начал улыбаться. Об этом рассказала его мать.
«Врачи делают всё для того, чтобы Женя поправился, но пока не дают никаких прогнозов. Он по-прежнему не приходит в сознание. Но нам кажется, что начал узнавать нас по голосам. Когда я с ним разговариваю, он улыбается» — цитирует слова матери солдата Ирины Графовой издание «72.ru».
При этом, пишет Ura.ru, в столичном госпитале имени Бурденко, где проходит лечение Графов, отказались предоставлять данные о состоянии его здоровья.
Ранее Рамиль Шамсутдинов был признан потерпевшим в уголовном деле о устроенной им стрельбе, в ходе которой восемь человек было убито. Дело возбуждено по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».
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Теги:
Происшествия , Ирина Графова
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