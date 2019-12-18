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Назван самый криминальный день года 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Назван самый криминальный день года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители назвали 1 января днём, когда регистрируется самое большое количество убийств в году, сообщают «Известия». Причина — массовое злоупотребление алкоголем.
По словам руководителя отдела Московского НИИ психиатрии им. В. П. Сербского, доктора медицинских наук Александра Немцова, в первый день года количество убийств увеличивается втрое по сравнению с будним днем.
«Помимо 1 января, крайне много убийств также совершается 7-го и 14-го числа того же месяца. Затем следуют майские, мартовские и февральские праздники. Основная причина роста — злоупотребление спиртным», — цитирует издание слова своего собеседника в МВД.
При этом силовики добавляют, что нередко в праздничные дни активизируются сами преступники, которые пользуются «снижением уровня внимания граждан».
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ уменьшения количества убийств в России. По его словам, необходимо ввести для граждан право «на полную самооборону». Главное, уверяет политик, чтобы люди имели возможность защитить себя, не опасаясь угодить после этого в тюрьму.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Владимир Жириновский , Александр Немцов , ЛДПР , МВД , газета "Известия"
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