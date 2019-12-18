Назван самый криминальный день года

Правоохранители назвали 1 января днём, когда регистрируется самое большое количество убийств в году, сообщают «Известия». Причина — массовое злоупотребление алкоголем.

По словам руководителя отдела Московского НИИ психиатрии им. В. П. Сербского, доктора медицинских наук Александра Немцова , в первый день года количество убийств увеличивается втрое по сравнению с будним днем.

«Помимо 1 января, крайне много убийств также совершается 7-го и 14-го числа того же месяца. Затем следуют майские, мартовские и февральские праздники. Основная причина роста — злоупотребление спиртным», — цитирует издание слова своего собеседника в МВД.

При этом силовики добавляют, что нередко в праздничные дни активизируются сами преступники, которые пользуются «снижением уровня внимания граждан».