Назван самый криминальный день года 

Правоохранители назвали 1 января днём, когда регистрируется самое большое количество убийств в году, сообщают «Известия». Причина — массовое злоупотребление алкоголем.
По словам руководителя отдела Московского НИИ психиатрии им. В. П. Сербского, доктора медицинских наук Александра Немцова, в первый день года количество убийств увеличивается втрое по сравнению с будним днем.
«Помимо 1 января, крайне много убийств также совершается 7-го и 14-го числа того же месяца. Затем следуют майские, мартовские и февральские праздники. Основная причина роста — злоупотребление спиртным», — цитирует издание слова своего собеседника в МВД.
При этом силовики добавляют, что нередко в праздничные дни активизируются сами преступники, которые пользуются «снижением уровня внимания граждан».
Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ уменьшения количества убийств в России. По его словам, необходимо ввести для граждан право «на полную самооборону». Главное, уверяет политик, чтобы люди имели возможность защитить себя, не опасаясь угодить после этого в тюрьму.