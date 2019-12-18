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Стало известно о местонахождении экс-главы Сахалина 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Найден осужденный за взятки экс-глава Сахалина
Фото: РИА Новости
Осужденного за взятки бывшего главу Сахалина Александра Хорошавина доставили в СИЗО Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Сахалинской области.
Уточняется, что бывший чиновник был доставлен туда еще во вторник.
«Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», — заявили в ФСИН.
Ранее адвокат экс-губернатора Евгений Балабас рассказал о том, что его не могли найти в течение месяца. Комментируя новые данные Балабес подчеркнул, что не посещал изолятор в среду, но планирует проверить эту информацию.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Евгений Балабас , Александр Хорошавин , ФСИН , Южно-Сахалинск
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