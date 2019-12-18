Найден осужденный за взятки экс-глава Сахалина

Стало известно о местонахождении экс-главы Сахалина

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Осужденного за взятки бывшего главу Сахалина Александра Хорошавина доставили в СИЗО Южно-Сахалинска . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Сахалинской области.

Уточняется, что бывший чиновник был доставлен туда еще во вторник.

«Во вторник Хорошавина привезли из Хабаровска. Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска», — заявили в ФСИН.