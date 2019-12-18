Япония требует от России освободить задержанных рыбаков

МИД Японии требует от России освободить задержанных рыбаков

Японский МИД требует от России немедленно освободить задержанные рыболовецкие суда. Префектура пытается выяснить, насколько обоснованы претензии российской стороны по поводу объёмов улова.

Суда плыли с Хоккайдо, рыбаки ловили осьминогов согласно договорённости между странами. Однако, их задержали для досмотра, в ходе которого пограничники усмотрели несоответствие между фактическим объёмом улова и тем, что был указан в бортовом журнале, сообщает Kyodo.