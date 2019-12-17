Поворот в деле Шамсутдинова грозит отставкой руководству части

«Изначально военные из этой воинской части нам врали, что никаких неуставных отношений у них нет, что он [Шамсутдинов] неадекватный. И в этой ситуации Шойгу дал отмашку разобраться с тем, что произошло, и установить истину. А так бы все и спустили на тормоза», — заявил Жилин в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Он также уверен, что минобороны примет решение уволить начальство воинской части, где произошла трагедия. Однако, по мнению военного обозревателя, командиры должны понести уголовную ответственность.

«Я не верю, что другие офицеры не ведали, что происходило в казарме. Они знали и закрывали глаза», — утверждает Жилин.

Ранее стало известно о возбуждении уловного дела по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». По данному делу Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими, сообщает «Ридус». По мнению Жилина, суд учтет данное обстоятельство и вынесет «справедливый приговор». Оперативно получить комментарий в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны «URA.RU» не удалось.

25 октября солдат Шамсутдинов из тюменского села Вагай расстрелял восьмерых сослуживцев во время смены караула. По словам военнослужащего, в казарме над ним издевались и грозились изнасиловать, пишут «Дни.ру».