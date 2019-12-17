Сбежать Шамсутдинову помешала жалость

Устроивший бойню солдат Шамсутдинов пощадил человека после расстрела сослуживцев

Устроивший бойню в военной части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов не стал стрелять в преградившего ему выход человека после убийства сослуживцев. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

По словам Тугушева, после того, как его подзащитный расстрелял офицера и других солдат, он хотел покинуть территорию военной части, но на контрольно-пропускном пункте находился гражданский, преградивший ему дорогу. Несмотря на то, что у Шамсутдинова были боеприпасы, он не стал стрелять, а попытался перелезть через забор. Но сбежать таким образом ему помешала колючая проволока.

17 декабря сообщалось, что Шамсутдинов рассказал своему адвокату о том, что у него и других солдат отбирали деньги, а в казарме были установлены полутюремные порядки. В частности, один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.