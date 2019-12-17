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Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН 

ТАСС 1 час назад
Найден заказчик наркотиков во Внуково на 6 млрд рублей
Фото: ТАСС
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель руководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов.
Во Внуково изъяли наркотики почти на 6 млрд рублей
"Заказчиком метадона является Глобальный Фонд UNDP, который находится у нас в Таджикистане", — сообщил Шарипов.
По его словам, письмо с просьбой о закупке препарата было подготовлено Глобальному Фонду, ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них.
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Теги:
Происшествия , Международный аэропорт Внуково , Москва , Таджикистан
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