Названа причина пожара в колледже в Одессе

Все новости на карте

Согласно первичному заключению Госслужбы Украины по ЧС, пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов, сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело.

По словам Беха, областное управление Госслужбы по ЧС предоставило правоохранителям первичное заключение о причинах пожара.

"В этом заключении было указано, что возгорание, действительно, началось с 9-го кабинета, по характерным признакам и изъятым предметам можно предварительно сообщить, это произошло из-за неисправности электропроводки либо бытовых приборов", — заявил Бех, видео опубликовано на Youtube канале одесской полиции.

Он добавил, что окончательные выводы о причинах пожара сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта Госслужбы по ЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

Кроме того, Бех также сообщил, что на данный момент родственникам не выданы тела 11 погибших, к концу недели должны поступить результаты генетических экспертиз.