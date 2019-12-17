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Адвокат напал на модельера из-за свободного места в опере 

Рамблер 2 часа назад
Адвокат напал на модельера из-за свободного места в опере
Фото: Matthew Feargrieve
Британский адвокат Мэтью Фиргрив избил модельера Ульриха Энглера в Королевском оперном театре в Лондоне. Об этом сообщает Evening Standard.
Год назад Фиргрив и Энглер встретились на опере Рихарда Вагнера. Адвокат набросился на модельера после того, как тот сел на свободное место рядом с его подругой Кэтрин Чендлер и убрал оттуда ее пальто.
Фиргрива разозлило, что сначала Энглер сидел на одном месте, потом пересел ближе к ним с подругой и переложил пальто на колени Чендлер. Адвокат встал и нанес ему несколько ударов. Модельер отправился из оперы в больницу и зафиксировал побои. Позже у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, что «повлияло на его творческие способности как дизайнера».
Свидетельница инцидента Элейн МакМастер заявила в суде, что Энглер тихо пересел на свободное место, не доставляя беспокойства Фиргриву или Чендлер, тогда как парочка вела себя шумно: они качались в такт музыке, а Чендлер к тому же трясла волосами.
«Люди не ведут себя так в кино, не говоря уже о Королевском оперном театре», — подчеркнула МакМастер.
Фиргрив утверждал в суде, что Энглер первым напал на его подругу, поэтому ему пришлось оттолкнуть модельера. Однако судья не поверил ему и признал виновным в нападении. Приговор ему вынесут 22 января в Вестминстерском мировом суде.
Как сообщал «Рамблер», ранее англичанка Фиби Парк выпила десять пинт пива, впала в пьяное неистовство и напала на охранника паба и полицейского. Безработная 25-летняя Парк проводила свой день в пабе Dragon Fly. Посетители заведения слышали, как она жаловалась на расставание с бойфрендом.
В конце концов девушка напилась так сильно, что ее выпроводили из паба. Парк оказалась на улице со стаканом пива в руке. Когда охранник соседнего паба попросил ее убрать напиток, она кинула стакан в него и начала пинать стоявший рядом BMW. Охранник пытался остановить ее, но она укусила его за руку и начала бить. Когда приехала полиция, ситуация усугубилась. Парк выскользнула из наручников и укусила офицера.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Рихард Вагнер
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