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Подозреваемый в педофилии из Химози мог быть служкой в церкви 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Подозреваемый в педофилии из Химози мог служить в церкви
Фото: News.ru
Мужчину, задержанного в деревне Химози Ленинградской области по подозрению в педофилии, ранее видели в Павловском соборе в церковном облачении — возможно, задержанный там прислуживал.
О возможной работе педофила в качестве церковного служки источник в правоохранительных органах рассказал «Невским новостям».
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
46-летний Андрей Бовт, по версии следствия, с 2012 года регулярно насиловал свою дочь. Предполагаемой жертве в настоящий момент 13 лет. Соседи Бовта рассказали правоохранителям, что мужчина был замкнут и религиозен. Он соблюдал пост, установил крест во дворе своего коттеджа и очень строго вёл себя с несовершеннолетними детьми. Свидетели уверяют, что мужчина однажды оставил мальчика на ночь на холоде на балконе.
Как ранее сообщал NEWS.ru, при задержании Бовта из его коттеджа вывели восемь несовершеннолетних. У мужчины обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Ленинградская область
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