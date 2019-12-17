В «Единой России» прокомментировали ситуацию с депутатом-убийцей

Комиссия генсовета единороссов на месте изучит ситуацию с депутатом, обвиняемым в убийстве

"Задержание Корнилова по подозрению в убийстве — это беспрецедентное для "Единой России" событие. За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые", — подчеркнул Хинштейн.

"Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего", — констатировал он.

В частности, по словам Хинштейна, "следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию".

До конца недели, по его словам, в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета, которая "на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей".

"Выводы комиссии будут представлены генсовету, и мы не исключаем, что за этим последуют и какие-то кадровые решения", — полагает Хинштейн.

ЧП в Ярославской области

Ранее председатель гордумы Сергей Кориненко сообщил ТАСС о задержании Корнилова сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства. Он также уточнил, что в гордуму поступило заявление от Корнилова о досрочном прекращении депутатских полномочий, во вторник оно было удовлетворено на внеочередном заседании фракции.

Корнилов является главой фракции "Единая Россия" в городской думе Переславля-Залесского.

По уставу "Единой России" после возбуждения уголовного дела против члена партии его членство в ней приостанавливается, после вступления в силу обвинительного приговора суда партиец исключается из рядов единороссов.