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Комиссия генсовета единороссов на месте изучит ситуацию с депутатом, обвиняемым в убийстве 

ТАСС 1 час назад
В «Единой России» прокомментировали ситуацию с депутатом-убийцей
Фото: РИА Новости
Комиссия генсовета "Единой России" на текущей неделе отправится в Переславль-Залесский (Ярославская область), чтобы на месте изучить ситуацию с задержанием депутата городской думы Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил во вторник журналистам замсекретаря генсовета, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Задержание Корнилова по подозрению в убийстве — это беспрецедентное для "Единой России" событие. За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые", — подчеркнул Хинштейн.
"Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего", — констатировал он.
В частности, по словам Хинштейна, "следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию".
До конца недели, по его словам, в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета, которая "на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей".
"Выводы комиссии будут представлены генсовету, и мы не исключаем, что за этим последуют и какие-то кадровые решения", — полагает Хинштейн.

ЧП в Ярославской области

Ранее председатель гордумы Сергей Кориненко сообщил ТАСС о задержании Корнилова сотрудниками полиции по подозрению в совершении убийства. Он также уточнил, что в гордуму поступило заявление от Корнилова о досрочном прекращении депутатских полномочий, во вторник оно было удовлетворено на внеочередном заседании фракции.
Корнилов является главой фракции "Единая Россия" в городской думе Переславля-Залесского.
Комментариями управления МВД России по Ярославской области и регионального следственного управления СК РФ ТАСС пока не располагает. Как сообщает издание "Ярновости", был убит 60-летний мужчина, подрабатывавший таксистом.
По уставу "Единой России" после возбуждения уголовного дела против члена партии его членство в ней приостанавливается, после вступления в силу обвинительного приговора суда партиец исключается из рядов единороссов.
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Комментарии 4 
Теги:
Происшествия , Владимир Корнилов , Александр Хинштейн , Единая Россия , Госдума , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Переславль-Залесский , Ярославская Область
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