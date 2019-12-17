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У Ту-22 в полете отказал двигатель 

Рамблер + ещё 15 37 минут назад
У Ту-22 в полете отказал двигатель
Фото: РИА Новости
После отказа двигателей у бомбардировщика Ту-22 летчики смогли отвести машину от населенного пункта в Астраханской области и приземлиться на грунт. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, пилоты самолета не пострадали и самостоятельно покинули его.
«Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет», — сообщило Министерство обороны России.
«Рамблер» писал, что ранее два человека погибли в результате крушения учебного самолета ВВС Испании недалеко от побережья Мурсии.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Астраханская Область
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