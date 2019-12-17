У Ту-22 в полете отказал двигатель

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По данным ведомства, пилоты самолета не пострадали и самостоятельно покинули его.

«Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет», — сообщило Министерство обороны России.

«Рамблер» писал, что ранее два человека погибли в результате крушения учебного самолета ВВС Испании недалеко от побережья Мурсии.