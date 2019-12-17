Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России
Украина
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия

Изнасиловали, задушили и сбросили в пруд 

Рамблер 1 час назад
20-летнюю барменшу Кейли Банкер изнасиловали и убили по дороге домой. Девушка возвращалась с рэп концерта. Ее тело было найдено в пруду в Стаффордшире следующим вечером, присыпанным ветками.
По подозрению в изнасиловании и убийстве Банкер был задержан 19-летний подросток. Свою вину он отрицает.
Преступление повергло местных жителей в шок. Несколько сотен человек пришли на похороны Кейли. Гроб с ее телом доставили украшенной розовым карете, которую везли две белые лошади.
Рэпер Айтч, посвятил одно из своих шоу памяти Банкер.
«Я надеюсь, он увидит меня на концерте и женится на мне», — написала в Twitter перед концертом исполнителя Кейли.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Происшествия , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 105
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим 76
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России 137
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной 2
Крым ответил на угрозы Гордона
Крым ответил на угрозы Гордона 616
Видео
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
01:17
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
Происшествия
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
01:17
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
Криминал Общество
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
01:52
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал Происшествия
У Ту-22 в полете отказал двигатель
02:10
У Ту-22 в полете отказал двигатель
Происшествия Армия
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение