Изнасиловали, задушили и сбросили в пруд

20-летнюю барменшу Кейли Банкер изнасиловали и убили по дороге домой. Девушка возвращалась с рэп концерта. Ее тело было найдено в пруду в Стаффордшире следующим вечером, присыпанным ветками.

По подозрению в изнасиловании и убийстве Банкер был задержан 19-летний подросток. Свою вину он отрицает.

Преступление повергло местных жителей в шок. Несколько сотен человек пришли на похороны Кейли. Гроб с ее телом доставили украшенной розовым карете, которую везли две белые лошади.

Рэпер Айтч, посвятил одно из своих шоу памяти Банкер.

«Я надеюсь, он увидит меня на концерте и женится на мне», — написала в Twitter перед концертом исполнителя Кейли.