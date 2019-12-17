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Происшествия

Появились подробности убийства с участием российского депутата 

Lenta.ru 1 час назад
Появились подробности убийства с участием депутата
Фото: РИА Новости
Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения жителю города Переславль-Залесский, задержанному по подозрению в убийстве. Об этом во вторник, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области Кристина Гузовская.
Гузовская также раскрыла появившиеся подробности убийства. По ее словам, 53-летний мужчина в ходе ссоры со своим 60-летним знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртного, избил потерпевшего, после чего задушил. 14 декабря погибший был обнаружен на открытом участке местности населенного пункта Троицкая Слобода городского округа Переславль-Залесский.
В совершении преступления подозревается председатель фракции «Единая Россия» в городской думе Владимир Корнилов, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
Ранее 17 декабря стало известно о задержании депутата Корнилова по подозрению в убийстве. Сообщалось, что он убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину.
17 декабря состоится внеочередное заседание городской думы, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.
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Теги:
Происшествия , Кристина Гузовская , Владимир Корнилов , Единая Россия , СКР , МВД , Lenta.ru , Переславль-Залесский , Ярославская Область
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