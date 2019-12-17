Лесбиянка сбежала от жены с донором спермы

Англичанку Лорен Этчеллс объявили в международный розыск после побега от канадской жены с детьми и донором спермы. Об этом сообщает Daily Mail

34-летняя Этчеллс сбежала от 46-летней супруги Таши Браун с двухлетней Кейданс и четырехнедельным Маркусом. Этчеллс сама выносила обоих детей, для зачатия использовались ее яйцеклетки, биологические отцы у детей разные. При этом в Канаде Браун официально считалась второй матерью Кейданс и Маркуса.

Во время побега англичанку сопровождал ее бывший школьный бойфренд Марко ван дер Мерве, который согласился быть донором спермы и стал биологическим отцом Маркуса.

В течение трех лет местонахождение англичанки оставалось загадкой. В Канаде выдали ордер на ее арест по обвинению в похищении и игнорировании судебного приказа не покидать страну.

Летом 2019-го Этчеллс поймали во время попытки попасть на остров Джерси в маленькой шлюпке. Ее сопровождали 67-летние родители. Все трое были задержаны. Позже Браун вылетела в Британию, чтобы увидеться с детьми. Однако власти Джерси не признали ее родителем, запретили прикасаться к детям и разрешили общаться с ними только в качестве «друга из Канады». Браун планирует добиться права на постоянное общение с детьми в суде.

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