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Стало известно о состоянии изъятых от отца-насильника детей под Гатчиной 

Lenta.ru 1 час назад
Врачи оценили состояние изъятых из «дома ужасов» детей
Фото: РИА Новости
Несколько детей из многодетной семьи под Гатчиной в Ленинградской области, чей отец заподозрен в насилии над дочерью, госпитализированы. Так состояние детей описала уполномоченная по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова, пишет «Интерфакс».
По ее словам, у всех изъятых несовершеннолетних большой стресс. Сейчас они находятся под присмотром в Гатчинской ЦРБ.
Ранее стало известно, что отца семейства, 46-летнего уроженца Санкт-Петербурга Андрея Бовта, заподозрили в многолетнем сексуальном насилии над одной из дочерей. Сейчас девочке 13 лет. По версии следствия, она подвергалась насилию с 2012 года. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
Вечером 16 декабря сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в дом к семье в деревне Химози в пригороде Петербурга под Гатчиной по заявлению соседки, которая сообщила, что местный житель насилует своего ребенка. Внутри был обнаружен склад с оружием, боеприпасы, бронежилеты, множество икон. Также там находились тир в подвале и площадка с канатами и шведской стенкой. Предположительно, они использовались для физической тренировки детей.
Супружеская пара оказалась очень набожной. Они и восемь детей постоянно ходили в церковь. Несовершеннолетние обучались на дому и не ходили в школу, редко гуляли, были замкнутые, ни с кем не общались. Их мать приходилась отцу двоюродной сестрой.
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Теги:
Происшествия , Тамара Литвинова , СКР , Интерфакс , Гатчина , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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