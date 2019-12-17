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Обнародованы результаты экспертизы доцента Соколова 

Рамблер 13 минут назад
Адвоката убийцы Соколова возмутила экспертиза
Фото: ТАСС
Историк Олег Соколов был вменяем, когда убивал свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Таковы, как сообщает телеграм-канал «Мэш», результаты психиатрической экспертизы.
Олег Соколов — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. Анастасия Ещенко была аспиранткой СПбГУ. В ноябре, как сообщал «Рамблер», Соколов застрелил Ещенко, расчленил ее труп и сделал попытку избавиться от останков, но был изобличен и задержан.
Соколову была назначена психиатрическая экспертиза. По данным «Мэша», в настоящее время закончена основная часть исследования и сделаны предварительные выводы — историк был вменяем, когда убивал аспирантку, расчленял и выбрасывал ее тело.
Основная часть экспертизы подразумевала проверку наличия у Соколова органических патологий и сбор сведений о его родственниках. Все это время бывший доцент провел под круглосуточным видеонаблюдением в закрытой палате.
На прошлой неделе адвокат Олега Соколова Александр Почуев упоминал, что тот находится в специализированном психиатрическом заведении в стрессовом состоянии и пишет автобиографию, которую посвятит Анастасии Ещенко.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов
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