Адвоката убийцы Соколова возмутила экспертиза

Обнародованы результаты экспертизы доцента Соколова

Историк Олег Соколов был вменяем, когда убивал свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Таковы, как сообщает телеграм-канал «Мэш», результаты психиатрической экспертизы.

Олег Соколов — бывший доцент одной из кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. Анастасия Ещенко была аспиранткой СПбГУ. В ноябре, как сообщал «Рамблер», Соколов застрелил Ещенко, расчленил ее труп и сделал попытку избавиться от останков, но был изобличен и задержан.

Соколову была назначена психиатрическая экспертиза. По данным «Мэша», в настоящее время закончена основная часть исследования и сделаны предварительные выводы — историк был вменяем, когда убивал аспирантку, расчленял и выбрасывал ее тело.

Основная часть экспертизы подразумевала проверку наличия у Соколова органических патологий и сбор сведений о его родственниках. Все это время бывший доцент провел под круглосуточным видеонаблюдением в закрытой палате.