Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине

Правоохранители обнаружили в коттедже под Гатчиной Ленинградской области огромный склад оружия. В частном доме проживала семья с восемью детьми. Хозяина дома задержали по подозрению в сексуальном насилии над 13-летней дочерью, которое продолжалось семь лет. Его жена и мать всех детей, по предварительным данным, приходится ему двоюродной сестрой.

В Ленинградской области правоохранители расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в изнасиловании собственной дочери и хранении оружия в доме, где проживала его семья с восемью детьми.

В сети были опубликованы видеозаписи, на которых правоохранители вывозят арсенал оружия из частного дома в деревни Химози Гатчинского района, в том числе, автоматы Калашникова, пистолеты различных систем, множество боеприпасов и бронежилетов с надписью « Федеральная служба безопасности (ФСБ)». ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах уточняет, что из дома также изъяли оружие, возможно, выкопанное на местах боев Великой Отечественной войны.

Полицейские пришли в трехэтажный коттедж для проведения следственных действий по подозрению в отношении главы семейства. Ранее в органы поступил сигнал о том, что мужчина, возможно, на протяжении нескольких лет насиловал одну из дочерей.

По данным СМИ, полицейским мужчина представился как агент ГРУ , отказался впускать их в дом и закричал, что будет стрелять. Тогда на место прибыли сотрудники ФСБ.

Пока органы не предоставили официальный комментарий, однако СМИ со ссылками на очевидцев и источники в силовых структурах сообщают, что из дома были эвакуированы восемь детей в возрасте от 3 до 17 лет. Кроме них там также проживала их мать — жена подозреваемого.

Вечером 16 декабря стало известно, что против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

«По данному факту следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления — изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», — сообщается в релизе регионального управления.

По версии следствия, 46-летний хозяин коттеджа регулярно насиловал свою дочь с 2012 года по декабрь 2019 года. Сейчас девочке 13 лет. В ходе расследования также выяснилось, что все восемь детей являются биологическими детьми мужчины и женщины, которые проживали в доме. Те, в свою очередь, являются двоюродными братом и сестрой.

Как сообщает местное издание 47news, 46-летнего подозреваемого зовут Андрей Бовт, он уроженец Санкт-Петербурга и зарегистрирован в городской квартире своих пожилых родителей. До 24 лет мужчина носил фамилию Лобадюк.

В прошлом Бовт был руководителем и учредителем компании «Андрей Первозванный», которая специализировалась на производстве деревянных статуэток из дерева, мозаики, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей. После этого он руководил компанией «Азъ и Веди».

Соседи по-разному характеризуют семью. Кто-то считает, что она была дружной, другие отмечают странности в поведении детей.

17-летний молодой человек, который живет в той же деревне, рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что у хозяина дома не было машины и чаще всего он передвигался пешком. По словам парня, о насилии над детьми он ничего не слышал. При этом он вспомнил, что пару лет назад к коттеджу подошли незнакомые девушки, и мужчина выстрелил по ним солью из ружья. Остальные местные жители решили с тех пор обходить дом стороной.

Еще один сосед в беседе с «Пятым каналом» сообщил, что дети в этой семье ни с кем не общались и были зажатыми. Один из старших мальчиков иногда гулял с братьями и сестрами, но говорил, что может это делать, только пока его папа в отпуске.

«Он говорил: «Отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять». То есть прямо запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца», — сказал собеседник.

Другая соседка рассказала, что старший сын семьи помогает ей по хозяйству. По ее словам, вся семья посещает Покровский собор.