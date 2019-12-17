Во Внуково изъяли наркотики почти на 6 млрд рублей

Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей

Крупную партию наркотического вещества метадон на сумму более 5 млрд рублей, следовавшую транзитом из Германии Таджикистан , обнаружили сотрудники Внуковской таможни. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на "черном рынке" может превышать 5,8 млрд рублей", — говорится в сообщении ведомства. ​​​​​

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