Во Внуково изъяли наркотики почти на 6 млрд рублей

Крупную партию наркотического вещества метадон на сумму более 5 млрд рублей, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили сотрудники Внуковской таможни. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан, обнаружили в начале декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни. Стоимость такого груза на "черном рынке" может превышать 5,8 млрд рублей", — говорится в сообщении ведомства.