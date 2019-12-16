Крест, кровь, секта: «дом ужаса» нашли под Гатчиной

Крест, кровь, секта: СМИ сообщили о таинственном «доме ужаса» под Гатчиной

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По предварительным данным, хозяин дома, доверху наполненного разнообразным вооружением, женат на собственной двоюродной сестре и насиловал несовершеннолетнего ребенка.

Ленинградской области правоохранители обыскали коттедж, принадлежащий семье с восемью детьми. По данным СМИ, он якобы доверху набит оружием, а глава семейства совершает неадекватные поступки и называет себя «спецагентом».

Как сообщает портал «47 новостей Ленинградской области», в обыске участвовали сотрудники ОМОН, МЧС , Центра «Э» и местной полиции. По сведениям источника, совместно силовики вынесли из дома оружие, бронежилеты, гранаты и множество боеприпасов, а также вывели всех детей.

По словам одного из них, хозяин дома насиловал их сестру. По предварительным данным, мужчина также женат на собственной двоюродной сестре.

Помимо прочего, внутри дома оперативники обнаружили окровавленные матрасы, а на участке — большой деревянный крест, под которым виднеется яма. Теперь им предстоит установить, с чем связаны находки.